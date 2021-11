Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 22/11/2021

Faleceu na madrugada de domingo (21) na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga, Marilei Borgonove Garrido, aos 58 anos.Senhora Marilei era bastante conhecida em Votuporanga, devido a criação da bolinha de carne da Padaria Camila. Recentemente, ela prestava trabalho voluntário para diversas entidades do município, promovendo a prática da solidariedade e do amor ao próximo.Ela residia no bairro Pozzobon e deixa as filhas Vanessa, casada com o Marcelo e a Natália, casada com o Rafael, além do neto Pedro e todos os outros familiares e amigos.Seu corpo foi sepultado na tarde de domingo (21), às 17h, no cemitério Jardim das Flores.