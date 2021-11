Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 09/11/2021

Idalina de Jesus Evangelista Melo, aos 67 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na madrugada desta terça-feira (09), às 04h, a aposentada Idalina de Jesus Evangelista Melo, aos 67 anos, vítima de parada cardíaca. Ela faleceu em sua residência, localizada no bairro Pró-Povo e deixa o esposo Arlindo Melo, os filhos Fernando e Tereza (em memória), além de duas netas.Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado na tarde desta terça-feira no Cemitério Municipal de Álvares Florence.