Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 25/11/2021

Dorival Alves, aos 70 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na terça-feira (23), na Santa Casa de Votuporanga, Dorival Alves, aos 70 anos, vítima de câncer no pâncreas.Ele deixa a esposa Lourdes Miyake, a filha Luciana e o neto Matheus, além dos demais amigos e familiares. Senhor Dorival que era motorista de ônibus aposentado e atualmente residia no bairro Jardim Canaã, teve seu corpo sepultado na manhã de quarta-feira (24), no cemitério Jardim das Flores.