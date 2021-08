Francisco Santana estava no Lar São Vicente de Paulo; informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas

publicado em 02/08/2021

Morreu nesta segunda-feira (2), Francisco Santana, o Fifi, aos 84 anos (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na manhã desta segunda-feira (2), aos 84 anos de idade, o maior ídolo da história da A. A. Votuporanguense: Francisco Santana, o conhecido Fifi. O ex-craque estava sozinho em Votuporanga e sob os cuidados do Lar São Vicente de PauloSeu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga, de onde sairá o féretro às 16h30 para o Cemitério Parque Jardim das Flores.Nascido em novembro de 1936, em Campinas, desde criança carregava o sonho de jogar futebol. Fifi se deparou com a primeira oportunidade de ingressar nesta vida, na categoria de base infantil, juvenil e posteriormente profissional do Guarani Futebol Clube.Aos 17 anos, o ex-craque se tornou o primeiro jogador do Bugre a ser convocado para uma vaga na Seleção Brasileira, em promoção para participar do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-19, em 1954. A competição aconteceu em Caracas, na Venezuela. E saiu como vice-campeão, o Uruguai foi o vencedor.Além disso, Fifi se destacou com a camiseta de grandes clubes como XV de Piracicaba, Fluminense do Rio de Janeiro e a própria Votuporanguense. Chegou em Votuporanga por meio do convite do Frei Benjamim, que era de Piracicaba e o viu jogando contra a Alvinegra, um dia apareceram ele o senhor Nasser Marão e depois de algumas conversas ele veio para cá e nunca mais voltou.O antigo Estádio Municipal do Plínio Marin durante muito tempo foi a residência de Fifi. Embaixo da arquibancada ele passou grande parte dos anos em Votuporanga. Com a demolição do estádio, ele vivia em uma residência próxima do antigo Plínio Marin, no início da rua Goiás.Depois de uma tumultuada situação, em que foi socorrido debilitado na casa em que morava sozinho, ele passou a viver em abrigos da cidade antes de falecer.