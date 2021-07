Confira os detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 10/07/2021

Maria Leite Resende, 78 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Faleceu na manhã deste sábado (10), Maria Leite Resende, aos 78 anos, vítima de cirrose hepática. Ela era moradora da rua avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em Votuporanga.A dona Maria deixa os filhos Cristina e Cesar, além de netos, bisnetos e demais familiares e amigos.Ela vai ser velada às 13h, no Velório Municipal. O sepultamento está previsto para acontecer às 19h, no Cemitério Municipal.