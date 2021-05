Confira detalhes de falecimentos e sepultamento

publicado em 03/05/2021

Serafim Corrêa de Oliveira, 70 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no sábado (1), Serafim Corrêa de Oliveira, aos 70 anos, vítima de um AVC. Seu Serafim era muito conhecido, principalmente, por ser vendedor, comerciante e o antigo proprietário da Loja 3, na rua Amazonas. Ele morava no bairro Pozzobon e deixa as filhas Alessandra, Cristiane, Gizely e Millena, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (2), às 10h, no Cemitério Municipal de Cardoso.