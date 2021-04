Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 12/04/2021

Doroti Victorino, 74 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (11), Doroti Victorino, aos 74 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Nascida e criada em Votuporanga, dona Doroti residia no Patrimônio Velho (Centro) do município. Viúva de Miltom de Mattos, deixa os filhos Francislene e Haroldo, duas netas, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no domingo (11), às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.