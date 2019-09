Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 24/09/2019

Maria Inez Gonçalves (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta segunda-feira (23), a senhora Maria Inez Gonçalves aos 67 anos. Natural de Meridiano teve como último endereço a rodovia Péricles Beline no bairro Estância Paraíso em Álvares Florence. Ela era do lar e deixou seu esposo José Renaldo Peres além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (24), às 16h no Cemitério Municipal de Votuporanga.