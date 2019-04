Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 13/04/2019

Miguel Lourenço de Lima

Faleceu neste sábado (13) Miguel Lourenço de Lima, aos 69 anos. Natural de Cardoso, teve como último endereço a rua Ceará, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. Ele trabalhava como comerciante e deixou os filhos Celma, Fábio e Cristiano, além dos familiares. Seu sepultamento ocorre neste domingo (14), às 9h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Carmelina Bispo Sant’ana

Faleceu na última quinta-feira (11) Carmelina Bispo Sant’ana, aos 87 anos. Natural de Macaubas – BA, teve como último endereço a avenida Deputado Aureo Ferreira, no bairro Recanto das Águas, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos João, Claudir, Claudecir, Claudinei, Cleuza, Cleonice, Cleide, Cláudia, Claudineia e Claudenice. Seu sepultamento ocorreu na quinta-feira (11), às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Maria Alves da Silva

Faleceu neste sábado (13) Maria Alves da Silva, aos 59 anos. Natural de Jales, teve como último endereço a rua Nivaldo da Silva, no bairro Vila Ipiranga, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Rogério, Cláucia, Nilson, Kelly e Rosicler. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (13), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’, de Votuporanga.

Cleuza de Jesus A. Narvaes

Faleceu nesta sexta-feira (12) Cleuza de Jesus A. Narvaes, aos 62 anos. Natural de Nipoã, teve como último endereço a rua Cidadão João Novaes, no centro de Valentim Gentil. Ela trabalhava com funcionária pública e deixou os filhos Rogério e Ronise. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (13), às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Elvira Sanches da Silva

Faleceu nesta sexta-feira (12) Elvira Sanches da Silva, aos 69 anos. Natural de Álvares Florence, teve como último endereço a vicinal Angela Gobaldi, em Cosmorama. A idosa deixa a única filha Renato Ferreira da Silva. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (13), às 13h, no Cemitério de Álvares Florence.