publicado em 13/02/2019

Antônio Char (Foto: Arquivo Pessoal)

Antônio Char

Faleceu nesta quarta-feira (13) Antônio Char, aos 73 anos. Natural de Ibirá, teve como último endereço a rua Tibagi, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ele trabalhou como escrevente do Primeiro Cartório de Notas e era aposentado e deixa sua esposa Janice, seus filhos Lucas Char e Luciano Char, suas noras Elaine Lima e Ana Paula De Brito Lima Char e seus netos, Felipe Char, Henrique, Heitor e Arthur. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (14), às 10h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.