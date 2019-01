Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 14/01/2019

Otávio Mediani faleceu no último sábado em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Otávio Mediani

Faleceu no último sábado (12) Otávio Mediane, aos 89 anos. Natural de Jaú, chegou em Votuporanga nos anos 40 e residia na rua Tibagi, no bairro Marin, no município. Ele trabalhou como frentista e se aposentou. Ele deixou filhos, netos, bisnetos e um legado de vida a todos. Seu sepultamento ocorreu no sábado, às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Sebastião Garcia

Faleceu no último sábado Sebastião Garcia, aos 71 anos. Natural de Bálsamo, teve como último endereço uma propriedade rural, localizada na estrada que liga Votuporanga à Américo de Campos. O aposentado deixa a esposa, os filhos e os familiares. Seu sepultamento ocorreu anteontem, às 17h, no Cemitério de Américo de Campos.





Armelindo Faceto

Faleceu anteontem Armelindo Faceto, aos 76 anos. Natural de Guarda-mor, teve como último endereço a rua Espirito Santo, no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Ele trabalhava como comerciante e deixou os filhos Marcos Antônio. Ederson Carlos e Maria Rosa. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Maria Aparecida de Oliveira Bischigliari

Faleceu ontem Maria Aparecida de Oliveira Bischigliari, aos 82 anos. Natural de Tabapuã, teve como último endereço a rua Treze de Maio, no bairro Penha, em Valentim Gentil. A do lar deixou o único filho Valério de Oliveira Bischigliari. Seu sepultamento ocorre hoje, às 9h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.