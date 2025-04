Apenas cinco escolinhas de Futebol do Estado de São Paulo receberam a premiação

publicado em 15/04/2025

Rilla e Pereira na premiação em Campinas (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

Os treinadores Rilla e Pereira, da Escolinha da SEV, que funciona na Ferroviária, em Votuporanga, receberam homenagem do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo, em evento realizado na noite desta segunda-feira (14), em Campinas, para premiar atletas da Série A2 e A3 do Campeonato Paulista. Apenas cinco escolinhas de Futebol do Estado de São Paulo receberam a premiação.



O projeto da SEV é mantido pela Secretaria de Esportes Votuporanga, já existe há sete anos e os dois treinadores Rilla e Pereira receberam a homenagem "Pelos Serviços Prestados ao Esporte".



“Para nós foi uma honra ter nosso trabalho reconhecido num evento tão importante como esse. Ressaltamos nossa gratidão a Deus, a Prefeitura de Votuporanga e ao nosso Secretário de Esportes, Marcello Stringari, que sempre nos apoiou nessa jornada”, comentou o técnico Rilla.