Os primeiros times que entram em campo são os das categorias sub-15 e sub-17 para a disputa do Campeonato Paulista

publicado em 18/03/2025

Rogério Fernandes, gerente de futebol do Clube Atlético Votuporanguense (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brSem jogos do time profissional no segundo semestre, o Clube Atlético Votuporanguense trabalhará pesado na base. O CAV equipes em todas as categorias: sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 e sub-17. Já em meados de setembro deve começar a formação da equipe sub-20 que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026.“Terminado o nosso compromisso na A2, logo no dia seguinte, quando a gente volta, montamos um pré-planejamento para 2026, então a gente não está parado, o Clube Atlético Votuporanguense vai jogar as categorias de base”, comentou Rogério Fernandes, gerente de futebol da Alvinegra.O clube manteve o auxiliar técnico Jean Rodrigues, que, entre as funções, buscará jogadores para o sub-20 e trabalhará no planejamento para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. “Ele vai assistir jogos da Copa Paulista e analisar jogadores para que possamos trazê-los para a disputa da A2”, explicou Rogerinho.As primeiras competições da base são das categorias sub-15 e sub-17. O Campeonato Paulista para essas idades começa no dia 12 de abril (sábado). Ao todo, 84 clubes, divididos em 14 grupos de seis times, disputam os torneios. Ainda não foram anunciados os grupos.Os times de base da Votuporanguense funcionam por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto. “Eu digo que a gente ainda engatinha na base, então eles montam as categorias, nós damos o suporte administrativo, que é a inscrição dos atletas, a logística de jogo, o campo, os uniformes com os patrocinadores. Já a montagem do elenco e os profissionais que estão trabalhando são de responsabilidade da WS”, esclareceu.