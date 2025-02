A ação também é beneficente, uma vez que o valor arrecadado com as inscrições e patrocínios será revertido para uma causa social

publicado em 08/02/2025

Igreja Amor e Família realiza amanhã a 1ª Corrida Amor e Movimento (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAmanhã, Votuporanga será palco da primeira edição da Corrida Amor e Movimento, promovida pela igreja Amor e Família, reunindo atletas e entusiastas da prática esportiva. A ação também é beneficente, uma vez que o valor arrecadado com as inscrições e patrocínios será revertido para uma causa social.Em conversa com a reportagem do jornal, Cistina Rocha dos Santos Previato, uma das organizadoras da prova, contou que a ideia surgiu quando os membros da igreja buscavam formas diferentes de evangelizar. “Nós não somos apenas espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Precisamos entender que cuidar do corpo e cuidar da saúde fazem parte do que Deus preparou para nós”, falou.O percurso será de 6 km para a corrida, e haverá também uma caminhada de 2 km, proporcionando uma experiência inclusiva para participantes de diferentes níveis de condicionamento físico.Segundo os organizadores, a largada e a chegada da prova acontecerão na avenida Wilson de Souza Foz, 4.965, no bairro San Remo. O evento tem início às 7h e deve atrair aproximadamente 300 participantes, segundo estimativas dos organizadores. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, reforçando o incentivo à prática esportiva e ao bem-estar na cidade.As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site streetracebrasil.com.br. Os interessados podem escolher entre duas opções de kits: o kit completo, que inclui camiseta e medalha, por R$ 70, e o kit sem camiseta, que custa R$ 50.