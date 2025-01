A rádio Cidade FM 94,7 transmite tudo ao vivo, com pré-jogo uma hora antes da partida e pós-jogo com entrevistas

publicado em 18/01/2025

A Votuporanguense volta a jogar na tarde de hoje em partida válida pela segunda rodada (Foto: Rapha Marques)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa tarde de hoje, às 16h, o Clube Atlético Votuporanguense faz a sua segunda partida no Campeonato Paulista da Série A2. O adversário é o São Bento e a partida ocorre no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Como de costume, a rádiotransmite tudo ao vivo, com pré-jogo uma hora antes da partida e pós-jogo com entrevistas dos principais personagens do duelo.O elenco da Pantera vem treinando desde o dia 25 de novembro. Porém, o plantel sofreu várias alterações, já que chegaram alguns atletas e outros saíram neste período. Desde o início da preparação, o Alvinegra acertou com 12 reforços: Anderson Cordeiro (atacante), Luiz Carlos (goleiro), Jean Carlos (goleiro), Misael (lateral-direito), Júlio César (lateral-direito), Denner (volante), Derick (volante), Édson (volante), Pedrinho (meia-atacante), Ryan (atacante), Jefinho (centroavante) e Gabriel Amaral (centroavante).O técnico do CAV, Rogério Corrêa, não revelou os 11 que iniciam, no entanto a tendência é manter a maioria da estreia contra a Ferroviária. Na avaliação do treinador, o placar contra a AFE não demonstrou o que foi o jogo, e a análise dele é mais positiva do que negativa – assim como para grande parte da torcida.A Série A2 tem a mesma fórmula de disputa dos últimos anos. A primeira fase termina no dia 8 de março, quando a Pantera enfrenta a Portuguesa Santista, em Santos. As 16 equipes se enfrentam em turno único, classificando as oito melhores às quartas de final, quando disputam jogos eliminatórios até a decisão dos acessos e do título. Em caso de igualdade nos placares nesta fase do mata-mata, a decisão será sempre nos pênaltis.