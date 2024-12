Nestes quatro amistosos, Rogério Corrêa deve rodar bastante o time para que todos possam participar e mostrar o seu futebol

publicado em 14/12/2024

A Votuporanguense se prepara para o Campeonato Paulista da Série A2 (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marques

Contra o time sub-20 do Tanabi, a Votuporanguense faz na manhã desta terça-feira (14), às 10h, em Sebastianópolis do Sul, seu primeiro teste na preparação para a próxima temporada, em que vai jogar o Campeonato Paulista da Série A2 e a Copa do Brasil.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o técnico do CAV, Rogério Corrêa, falou sobre o amistoso. “A expectativa para o primeiro jogo-treino é que possamos colocar em prática um pouco do nosso trabalho que a gente vem realizando no clube já há um ano”, comentou.

Para o comandante alvinegro, os atletas que permaneceram têm que buscar melhorar a cada dia, e os que chegaram devem conhecer o clube, se identificar e se entrosar o máximo possível com os demais jogadores. “Espero que possamos montar uma equipe equilibrada, coesa, uma equipe competitiva para a Série A2”, acrescentou.

No momento, os resultados dos amistosos são o que menos importa. A intenção da comissão técnica é ver a ideia de jogo, se todos estão compreendendo o que é passado no dia a dia de treinamentos, os conceitos e princípios do trabalho. “Nosso time é competitivo. Acho que o nosso fator principal é competir bastante e foi assim nesse ano de 2024. Nós temos que ser igual ou até melhor em 2025, é competir bastante para poder merecer”, destacou Rogério.

Para esse primeiro teste a ideia é mesclar, colocar todos os atletas para participar, buscar se desenvolver e se adaptar, para o caso dos que estão chegando. “Como eu disse, para os que ficaram é melhorar a cada dia, evoluir mais, crescer como atleta, ajudar o clube; para os que chegaram, é poder se entrosar o mais rápido possível”, reforçou.

Nestes quatro primeiros amistosos, o treinador deve rodar bastante o time para que todos possam participar e mostrar o seu futebol.