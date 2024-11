O gerente de futebol Rogério Fernandes esteve ontem nos estúdios da rádio Cidade FM 94,7 e falou sobre a montagem do elenco

publicado em 13/11/2024

Diretoria e comissão técnica da Alvinegra trabalham na montagem do elenco do CAV (Foto: Rafa Bento/CAV)

Diretoria e comissão técnica da Votuporanguense seguem trabalhando na montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 e da Copa do Brasil 2025. Um goleiro e um segundo-volante devem ser os primeiros reforços anunciados pelo CAV ainda nesta semana.Na manhã de ontem, o gerente de futebol da Pantera, Rogério Fernandes, participou do programa Bola em Jogo, da rádio Cidade FM 94,7, e falou sobre o trabalho da direção. "Vamos chegar com os pés no chão. Nós mantivemos uma base da equipe, algo que é muito importante porque a gente não começa do zero. Tem times que estão montando do zero. Já nós conseguimos segurar cerca de 15 jogadores e agora é ir no mercado para reforçar esse time", contou.Em relação aos reforços, Rogerinho destaca que a Alvinegra trabalha de forma segura para sempre honrar seus compromissos. "Tudo na vida, e no futebol não é diferente, é o planejamento. Então nós temos o nosso planejamento financeiro e administrativo, e dentro dele temos o nosso teto salarial e vamos buscar atletas nesse perfil, que se encaixem na nossa faixa salarial, mas que sejam competitivos", acrescentou.Diretoria e comissão técnica buscam jogadores que tenham minutagem e conheçam o Campeonato Paulista da Série A2, no entanto, sempre dentro das possibilidades financeiras da Votuporanguense.CopinhaQuestionado se o CAV participará da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o gerente de futebol preferiu não cravar nada. Ele explicou que a Alvinegra aguarda um posicionamento oficial da Federação Paulista de Futebol. A Pantera só jogará o torneio caso Votuporanga seja cidade sede.LojaNesta semana a Votuporanguense anunciou a parceria com a Junpe Uniformes, que passará a ser fornecedora oficial de materiais esportivos do clube. Conforme a diretoria alvinegra, essa iniciativa marca um momento de renovação e crescimento para o CAV. Rogerinho explicou que será montada uma loja com produtos oficiais do CAV na Arena Plínio Marin.