Os torcedores de Votuporanga não gostaram nada do horário e detonaram a FPF nas redes sociais

publicado em 02/10/2024

Torcedores detonam a Federação após definição de horário do jogo do CAV (Foto: Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm reunião online na manhã desta terça-feira (1º), a Federação Paulista de Futebol e os clubes definiram os horários dos dois jogos da final da Copa Paulista 2024 entre Votuporanguense e Monte Azul. O primeiro confronto será sábado (5), às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Os torcedores da cidade não gostaram nada do horário e detonaram a FPF nas redes sociais.“Horário indecente. Quem será beneficiado com isso? 40 graus”, escreveu um torcedor. “Federação Paulista vendeu os dois jogos finais pra pequena e militante TV Cultura, os atletas das equipes e os torcedores que se lasquem com esse horário com um sol infernal. Não interessa para a Federação Paulista um bom jogo, o que interessa é o dinheiro”, comentou outro.“Federação muito burra, esse horário não vai dar renda. Quem aguenta ficar nesse sol das três da tarde?”, questionou um homem. “Quem irá levar a melhor com esse horário são as TVs e a Federação. Os clubes que se danem; eles pensam assim”, acrescentou outro torcedor.“Não gostei do horário, tá muito calor”, comentou um morador. Em contato com a reportagem da rádio, que vai transmitir a partida, a direção alvinegra explicou que por conta da transmissão das TVs Record e Cultura, que irão mostrar o duelo, o CAV não teve opção de escolher outro dia e horário. “Pedimos a compreensão do torcedor de Votuporanga, mas aqui não existe negociação, visto que as TVs são parceiras do campeonato e esse é o único horário em sua grade de programação”, explicou a diretoria.O segundo duelo ocorrerá no sábado seguinte, dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, às 15h, também com transmissão de Record, Cultura e da rádio. O local será definido na segunda-feira (7), após vistoria da Federação Paulista no estádio do Monte Azul. A inspeção será realizada por um agrônomo da FPF.