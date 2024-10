Monte Azul e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (12) no Maião, em Mirassol

publicado em 12/10/2024

Monte Azul e CAV jogaram na tarde deste sábado (12) (Foto: José Luis Silva/Ag. Paulistão)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMonte Azul e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado (12) no Maião, em Mirassol, pela segunda partida da final da Copa Paulista 2024. Após vencer o primeiro jogo em casa por 1 a 0, a Alvinegra perdeu, também por 1 a 0, e a decisão do título foi para os pênaltis.A primeira oportunidade do jogo foi da Pantera. Com um minuto, Vinícius Baracioli cobrou lateral da direita e Igor Pimenta cabeceou praticamente no meio do gol para Zanella encaixar.O Azulão abriu o placar aos 31 minutos. Pedrinho chutou de longe, João Paulo espalmou para frente e Vitinho completou para o gol no rebote. Aos 47, Frank teve a chance de empatar. O lateral recebeu grande lançamento, avançou pela esquerda, chutou forte, rasteiro, e Zanella defendeu com o pé. O primeiro tempo bem movimento, porém de poucas chances de gol, terminou em 1 a 0 para os mandantes.Já na segunda etapa, aos 12 minutos, a bola foi levantada da direita para o zagueiro Thiago, livre, cabecear por cima do gol do CAV. Aos 23, Pedrinho cobrou falta, a bola bateu na barreira e no rebote Vinícius chutou de primeira para João Paulo espalmar para escanteio.Wesley perdeu um gol feito aos 29. O atacante recebeu livre, cara a cara com João Paulo, driblou o goleiro, mas Léo Paraíso chegou na frente e chutou para a linha de fundo. Aos 42, depois de escanteio da esquerda, Pimenta cabeceou e a bola passou perto do gol. Aos 47 foi a vez do CAV perdeu um gol. Após bate e rebate, a bola sobrou para o Wendel Júnior, livre, chutar e Zanella fazer grande defesa. Aos 50 minutos, a bola saiu pela lateral, o técnico Alemão deu um bico nela e foi expulso. A partida terminou mesmo em 1 a 0 para o Monte Azul e a decisão foi para os pênaltis.