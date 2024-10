O segundo jogo da final será sábado (12), com mando de jogo do Monte Azul; o CAV tem a vantagem do empate.

publicado em 05/10/2024

O segundo jogo da final será sábado (12) (Foto: Andrey Queiroz/RP Fotopress)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom mais de 3 mil torcedores na Arena Plínio Marin, a Votuporanguense venceu o Monte Azul por 1 a 0 na tarde deste sábado (5) no primeiro jogo da final da Copa Paulista 2024. Com o resultado, a Pantera conquistou a vantagem do empate no segundo confronto, que será realizado sábado (12), com mando de campo do Azulão.“É final, e final você fica mais ansioso. O adversário foi bem na pressão alta, e nós não criamos ação pra sair dela, então vamos estudar isso”, comentou o treinador Rogério Corrêa, em conversa com a reportagem da rádio, logo após o jogo.Sobre o resultado e o adversário, o comandante alvinegro disse que independente do que aconteceu no duelo, o CAV buscou a vitória do começo ao fim. Questionado sobre quem foi melhor, ele respondeu que as duas equipes foram bem. “Os adversários sempre nos trazem dificuldade, a equipe deles é muito bem treinada, é uma boa equipe”, comentou.O segundo jogo da final será sábado (12), com mando de jogo do Monte Azul. O CAV tem a vantagem do empate.