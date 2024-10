CAV e Monte Azul fazem neste sábado (5) a primeira partida da final da Copa Paulista e a rádio Cidade FM transmite ao vivo

publicado em 05/10/2024

CAV inicia neste sábado a disputa pelo título da Copa Paulista (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense inicia hoje a busca por mais um título em sua curta história. A Alvinegra recebe o Monte Azul, na Arena Plínio Marin, às 15h, para o primeiro jogo da final da Copa Paulista e a rádiotransmite esse jogão ao vivo, com jornada esportiva a partir das 13h.A reportagem daacompanhou o início do último treino da Pantera na manhã de ontem, na Arena, e conversou com o técnico Rogério Corrêa. “Estou muito feliz com mais essa oportunidade de disputar uma final e de ser aqui na Votuporanguense. É muito importante dar continuidade nesse trabalho. Nós esperamos fazer dois grandes jogos e que possamos entrar de vez para a história do clube”, disse o treinador.O comandante alvinegro entende que é importante o CAV buscar uma vantagem no duelo de hoje. “Sabemos que não será fácil uma final, mas independentemente disso, nós temos que fazer o nosso melhor, continuar com as nossas ideias, com o nosso jogo e, se Deus quiser, durante esses 90 minutos buscar uma vantagem para o jogo da volta”, comentou.A segunda fase da Copa Paulista começou nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. O Árbitro de Vídeo (VAR) foi implementado nas quartas de final. O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.Conforme apurado por vários veículos de imprensa, Votuporanguense e Monte Azul tem a mesma vontade: disputar o Campeonato Brasileiro da Série D em 2025. Portanto, só o vencedor conseguirá concretizar esse sonho.Os valores dos ingressos são: Setor 1 (Arquibancada Coberta): R$ 30,00; Setor 2 (Geral): R$ 15,00; Setor 3 (Visitante): R$ 15,00. Os pontos de vendas são: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport, Polizeli Parafusos e Guichê Web (www.guicheweb.com.br).A compra de meia-entrada é realizada somente online pelo site da Guichê Web. Caso restem ingressos dessa categoria, eles serão vendidos hoje, a partir das 10h, na bilheteria da Arena Plínio Marin.