publicado em 23/09/2024

Votuporanguense e Corinthians jogaram na Arena Plínio Marin no último domingo (Foto: @fotografia.leandro)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA base do Clube Atlético Votuporanguense jogou neste domingo (22) pelo Campeonato Paulista Sub-13. A molecada do Cavinho entrou no gramado da Arena Plínio Marin, às 9h, para enfrentar o Corinthians no jogo de ida da fase 16-avos de final. O Timãozinho levou a melhor e venceu por 2 a 1.O time sub-13 da Alvinegra jogou 13 vezes no Paulistão 2024, conquistado cinco vitórias. A equipe tem ainda quatro empates e quatro derrotas. Em conversa com a reportagem da rádio, um dos coordenadores das equipes de base do CAV, Rodrigo Beleza, destaca que o Corinthians tem uma equipe fortíssima.Rodrigo explicou que em 2023 o CAV iniciou com um forte trabalho na base, com os times sub-11 e sub-13, e agora, em 2024, está também com o sub-12, sub-14, sub-15 e sub-17. “Portanto, este ano tivemos todas as categorias de base, e esse projeto é contínuo”, esclareceu. A partida volta contra o Timãozinho será no próximo domingo (29), às 15h, no Parque São Jorge, em São Paulo. Os donos da casa têm a vantagem do empate. O CAV precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis e dois ou mais para se classificar.