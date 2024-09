Técnico Alan Dotti conversou com a reportagem do jornal A Cidade

publicado em 28/09/2024

Técnico Alan Dotti conversou com a reportagem do jornal A Cidade (Foto: Ronaldo Barreto/NETLUSA)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO confronto da noite deste sábado (28) entre Votuporanguense e Portuguesa traz a Votuporanga um ex-morador da cidade: o treinador da Lusa, Alan Dotti, que falou um pouco sobre suas passagens pelo município.A história de Alan em Votuporanga começou em 1989, quando veio de São Paulo com os pais, Antônio Dotti e Edna Maria Dotti, e ficou até 1992, quando a família retornou para a capital. Mais tarde, ele voltaria para a terra das brisas suaves, para jogar na Associação Atlética Votuporanga – ele atuava como zagueiro ou volante. “Meus parentes mais conhecidos aqui são do sobrenome Bonifácio”, revelou, em conversa na noite desta sexta-feira (27) com a reportagem do jornalDepois, ele voltou mais uma vez, agora para atuar na SEV (Sociedade Esportiva Votuporanga). Faz cerca de 15 anos que o técnico não visita Votuporanga. Quando morou na cidade, ele jogou em equipes amadoras, nas categorias de base (sub-10 e sub-11) do CSU e Vila Nova. “Estou feliz de estar em Votuporanga e vou tentar rever os meus primos, porque eu tenho muitos primos aqui que eu não vejo há anos”, contou.Antes de ser alçado para o cargo de treinador da Lusa na Copa Paulista, Alan teve bons números nos últimos anos à frente da equipe Sub-20, no qual alcançou às semifinais do Paulista da modalidade, em 2022, além de ter chegado às quartas, no ano seguinte. Além disso, ele somou bons números na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta temporada, a equipe foi eliminada para o vice-campeão Cruzeiro, na terceira fase.Alan David Dotti tem 47 anos e nasceu em São Paulo. Ele começou a carreira como jogador no Juventus, e tem passagens por Corinthians, Rio Claro, Montedio Yamagata (do Japão), Inter de Limeira, Comercial, União Rondonópolis, Juventude e Extrema. Depois de pendurar as chuteiras, ele chegou a voltar para o João, onde deu aulas de futebol. Fora de campo, ele começou como auxiliar técnico do Santo André.