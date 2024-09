Treinador alvinegro conversou com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7 sobre o adversário da semifinal

publicado em 18/09/2024

Técnico Rogério Corrêa em treino da Votuporanguense na Arena Plínio Marin Foto: Rafa Bento/CAV

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brJogadores e comissão técnica do Clube Atlético Votuporanguense estão focados na Portuguesa, adversário da semifinal da Copa Paulista 2024. Em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7, o treinador do CAV, Rogério Corrêa, falou que quer o grupo bem atento para fazer dois grandes jogos.O comandante alvinegro destaca que a Alvinegra vai enfrentar um adversário que está na Série A1 do Campeonato Paulista. “Temos um grande respeito pela Portuguesa, mas temos que fazer o nosso jogo sempre”, comentou.Rogério ressalta ainda que tem um grupo bom nas mãos, um elenco que trabalha duro para estar sempre melhorando. “Independentemente de quem jogue, tem que respeitar o CAV sempre e fazer o seu de melhor”, acrescentou.Nesta semana, além do trabalho dentro de campo, a comissão técnica vai analisar os jogos da Lusa na Copa Paulista. “Nós vamos ver as ideias de jogo, as jogadas, como eles jogam e o que fazem, para não sermos surpreendidos lá e nem aqui. Queremos fazer dois grandes jogos. Acho que será um momento histórico para o clube, de poder brigar para chegar em uma final novamente, ainda mais como um time grande como a Portuguesa, então vamos tentar fazer grandes jogos como sempre fazemos”, falou.A segunda fase da Copa Paulista começou nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. O Árbitro de Vídeo (VAR) foi implementado nas quartas de final. O campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.Hoje o elenco treina às 15h30, na Arena Plínio Marin. O primeiro jogo entre Portuguesa e CAV será realizado sábado (21), às 15h, no Canindé. A rádio Cidade FM 94,7 transmite a partida ao vivo.