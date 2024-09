Lusa e CAV jogaram na tarde deste sábado (21), no Canindé, pela semifinal da Copa Paulista

publicado em 21/09/2024

Lusa e CAV jogaram na tarde deste sábado (21), no Canindé (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marques

Em jogo truncado e de poucas oportunidades, a Portuguesa venceu a Votuporanguense por 1 a 0 na tarde deste sábado (21), no Canindé, em São Paulo, no jogo de ida da semifinal da Copa Paulista 2024. No duelo da volta, o CAV precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se ganhar por dois, se classifica. A Lusa tem a vantagem do empate.