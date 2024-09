Votuporanguense e Monte Azul fazem a grande final da Copa Paulista 2024

publicado em 30/09/2024

Pai de Neymar e Emerson Sheik são donos do adversário do CAV na final (Foto: Reprodução)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs finalistas da Copa Paulista 2024 foram conhecidos neste sábado (28). Votuporanguense e Monte Azul decidirão o torneio, e o campeão escolhe se quer participar da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro da Série D. O vice fica com a vaga remanescente.O Monte Azul venceu o União São João, por 2 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Pingo, aos 36, e Vitinho, aos 39 minutos, deixaram o time da casa com boa vantagem ainda no primeiro tempo. Luan, de pênalti, descontou para o time de Araras aos 45 da etapa final, mas tarde demais.A vitória garantiu o Monte Azul de forma inédita na decisão, já que no confronto de ida, em Araras, os times haviam empatado sem gols.Por ter a melhor campanha geral no campeonato, o Monte Azul terá a vantagem de decidir o título em sua casa. Logo, o primeiro confronto acontecerá em Votuporanga. As datas ainda serão definidas em Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF).A SAF do Monte Azul é administrada por Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, e pelo ex-jogador Emerson Sheik. A equipe vai disputar uma competição nacional pela primeira vez em 104 anos de história. O CAV já disputou a Copa do Brasil em 2019.