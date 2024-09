A equipe do Centro de Formação de Natação obteve bons resultados em Matão

publicado em 06/09/2024

Equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga (Foto: Divulgação)

A temporada do segundo semestre da natação votuporanguense foi aberta no último sábado (31) com a realização do Torneio Regional Pré Mirim à Sênior da 5ª Região da FAP Federação Aquática Paulista, em Matão.Embora a equipe votuporanguense integre a 4ª região da FAP, em razão de problemas com o aquecimento das piscinas, a equipe do Centro de Formação de Natação/ PMSEL / Avonat/ Unifev/ Noroaço iniciou sua participação em competições em Matão, na 5ª região da FAP, composta por equipe de Ribeirão Preto, Araraquara, Franca, São Carlos, Barretos, entre outras, e mais uma vez deu mostras do seu excelente desempenho técnico, terminando a competição na liderança do quadro geral de medalhas, vencendo equipe tradicionais daquela região, demonstrando que é uma das principais equipes não só da 4ª região, da qual faz parte, mas também do interior paulista.Participaram do evento 12 equipes, totalizando 300 atletas, que disputaram 221 provas na piscina da Sociedade Esportiva Matonense, e a equipe local participou com 44 atletas. Por ser um Torneio oficial do calendário da FAP, os resultados são homologados e já servem para a obtenção de índices para os Campeonatos mais importantes dos calendários da própria FAP e da CBDA Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos.Este trabalho teve início em agosto de 2014, na gestão do então prefeito Junior Marão, com a implantação do então Centro de Excelencia de Natação de Votuporanga. Pouco antes da Pandemia, a diretoria da Avonat, por sugestão do Coordenador Luiz Augusto Garcia, o “Xaninho, buscou no mercado um nome de destaque no cenário da natação, e contratou o treinador Alan Coutinho, ex treinador do Pinheiros e Centro Olímpico da Capital Paulista, para atuar como Head Coach do time de treinadores da PMSEL/Avonat, e a contratação do Treinador Rowerton Lineu Ghioti Murata para cuidar das categorias de base e, depois de 5 anos, a equipe se consolida como uma das melhores do interior paulista, revelando vários nadadores no cenário Nacional, tendo conquistado bons resultados como medalhas em Brasileiros e Paulistas (Heitor Napolitano Reis, Jéssica Chaves e Helena Reis), além de resultados expressivos da equipe coletivamente, como campeões da Final Estadual dos Jogos Abertos da Juventude 2024, Pró Natação 2023, Jogos Regionais 2018,2019, 2022, 2023 e 2024, vice campeã da Copa São Paulo 2024 (3º lugar em 2023), com convocações de atletas para comporem a seleção paulista Universitária Paralímpica e Seleção Paulista dos Jogos da Juventude 2024 em João Pessoa (PB).Há que se destacar que, durante esse período de ascensão do time PMSEL/Avonat, A Prefeitura Municipal, nas pessoas do Prefeito Seba e do Secretário Marcelo Stringari, contribuíram muito para que a equipe se mantivesse competitiva e participando dos maiores e melhores eventos da natação nacional e, aliado à parceria com a UNIFEV, que assegura bolsa de estudos aos atletas de destaque e garante os recursos necessários para a participação da equipe nos Campeonatos Brasileiros e Paulistas das respectivas categorias, sem o qual não teria ocorrido a continuidade da melhoria do desempenho dos nadadores, e devemos destacar o grande e importante apoio do Deputado Carlão Pignatari que sempre se empenhou nas tratativas de renovação do projeto junto ao Governo do Estado e auxiliando muito financeiramente, com o envio de emenda parlamentar, cujos recursos são vitais para aquisição e troca de equipamentos necessários para os treinamentos, além de auxiliar no pagamento das taxas de inscrição na FAP, alimentação e estadia nos campeonatos regionais. Além dos parceiros destacados, a Noroaço tem se mostrado parceira de todas as horas, socorrendo eventuais necessidades de última hora, que eventualmente não podem ser alcançadas pelo poder público em razão de limitações legais.O próximo compromisso da equipe será dia 21/09 no SESI de São José do Rio Preto, no Torneio Regional Seletivo, que vai definir a seleção da 4ª regional da FAP, que vai nos representar no Troféu Kim Mollo de Natação em Mococa, considerado como o Campeonato Paulista de Seleções, e a equipe do Centro de Formação vai tentar classificar o maior número de atletas entre as equipes que participarão do importante evento.