Depois do sucesso de seu livro Os 10 Mandamentos do Futebol, o empresário e presidente da MGS Sports inaugurou uma turnê de palestras pelo Brasil com o objetivo de levar sua história de superação e lições de vida

publicado em 11/09/2024

Daniel Marques

O amor pelo futebol, a infância humilde e o sucesso profissional unem o agente de jogadores Marcos Tito e o ex-jogador Amaral. Com o intuito de passar motivação para as pessoas de Votuporanga, principalmente para os jovens, o empresário votuporanguense realizou uma palestra na noite de anteontem, no Centro de Convenções Nelson Camargo.

“A ideia de trazer o Amaral é incentivar os jovens e dizer para eles que o impossível é possível e que todos têm que ir em busca dos seus sonhos, então tivemos essa grande alegria de mostrar para jovens e famílias o quanto é importante sonhar. A verdade é que se eu, um menino humilde de Votuporanga, consegui chegar, eles também podem”, comentou Tito, em conversa com a reportagem do jornal A Cidade.

Depois do sucesso de seu livro Os 10 Mandamentos do Futebol, o empresário e presidente da MGS Sports inaugurou uma turnê de palestras pelo Brasil com o objetivo de levar sua história de superação e lições de vida. De família humilde em Votuporanga, Marcos Tito enfrentou diversas dificuldades e provações para atingir o patamar atual de reconhecimento no mundo da bola.

"Nunca escondi de ninguém minha missão de poder fazer algo pela cidade de Votuporanga e pela sua população. Sou muito identificado com a cidade, com o povo, foi daqui que eu saí para conquistar meu lugar e espero poder retribuir de alguma forma. É muito emocionante para mim poder voltar pra cá e falar um pouco da minha trajetória de vida", disse Tito.

O votuporanguense também trabalha pelo desenvolvimento e aprendizado das crianças de Votuporanga por meio do Instituto Marcos Tito. Há seis anos, Tito e o Instituto sem fins lucrativos realizam importante trabalho social, gerando, através do esporte, oportunidade de educação para crianças.

Ao jornal A Cidade, Amaral contou que é sempre convidado para falar sobre superação e sua trajetória de vida. “Procuro passar uma palavra de amigo, de superação por tudo o que eu passei na minha vida e onde cheguei sem almejar. Muitos meninos pequenos têm o sonho de ser jogador de futebol, e eu não tinha esse sonho, mas eu tive uma oportunidade e consegui me tornar um jogador de futebol, joguei nos melhores clubes e atingi o auge que é a seleção brasileira”, contou.