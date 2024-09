CAV e Capivariano jogam na noite deste sábado (14) e a rádio Cidade FM 94,7 transmite ao vivo

publicado em 14/09/2024

Federação traz grande estrutura para jogo da Votuporanguense (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEste sábado (14) é dia de decisão de vaga para a semifinal da Copa Paulista 2024. Após vencer o jogo de ida em Capivari por 1 a 0, a Votuporanguense enfrenta o Capivariano, às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O CAV tem a vantagem do empate. A rádiotransmite o jogão ao vivo, com jornada esportiva a partir das 17h.Para o confronto, a Federação Paulista de Futebol trouxe uma grande estrutura para Votuporanga, uma vez que o duelo contará com o árbitro de vídeo, o popular VAR. A utilização do equipamento requer a instalação de câmeras posicionadas em pontos estratégicos do estádio.Desde o primeiro jogo das quartas de final, a Federação utiliza o VAR. Além disso, a FPF trouxe sua estrutura para a transmissão do jogo via YouTube. Dentro de campo, se o Capivariano vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.