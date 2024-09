Durante a confusão, o jogador Maurício, zagueiro da Lusa, partiu para cima de um repórter de campo da rádio Cidade FM e quebrou o celular do profissional

publicado em 28/09/2024

O CAV está na final da Copa Paulista (Foto: Rafa Bento/CAV)

Dramática. Assim foi a classificação do Clube Atlético Votuporanguense para a final da Copa Paulista 2024 na noite deste sábado (28). Na Arena Plínio Marin, com mais de 3 mil torcedores, o CAV venceu a Portuguesa por 2 a 0, reverteu a desvantagem de 1 a 0 no jogo de ida e vai disputar uma competição nacional em 2025. Após o apito final, houve um grande tumulto.Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, atletas e comissão técnica da Alvinegra entraram no campo para comemorar, o que foi o início da confusão. Os jogadores da Lusa não gostaram nada, inclusive surgiu um caixão com as cores da Portuguesa, vindo da torcida. Um grande tumulto foi formado, e a Polícia Militar tentou conter os ânimos.Durante a confusão, o jogador Maurício, zagueiro da Lusa, partiu para cima de um repórter de campo da rádio Cidade FM. Depois, pegou o celular do profissional e quebrou. O repórter pretende registrar um Boletim de Ocorrência.