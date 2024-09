O CAV recebe o Timãozinho no jogo de ida da fase 16-avos de final

publicado em 21/09/2024

Cavinho enfrenta o Corinthians neste domingo na Arena Plínio Marin (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNeste domingo (22) a base do Clube Atlético Votuporanguense volta a jogar pelo Campeonato Paulista Sub-13. A molecada do Cavinho entra no gramado da Arena Plínio Marin, às 9h, para enfrentar o Corinthians no jogo de ida da fase 16-avos de final.A diretoria alvinegra convida os torcedores para apoiarem os garotos da Pantera. “É decisão! 16-avos de final – Jogo de ida. O CAV Sub-13 enfrenta o Corinthians em um jogo histórico neste domingo (22), às 9h, na Arena Plinio Marin. Vem pra Arena”, convida o clube.O time sub-13 da Alvinegra jogou 12 vezes no Paulistão 2024, conquistado cinco vitórias. A equipe tem ainda quatro empates e três derrotas. Em conversa com a reportagem da rádio, um dos coordenadores das equipes de base do CAV, Rodrigo Beleza, reforçou o convite. “Você torcedor, convido você para ir na Arena, leva a criançada, porque será o um jogo fantástico da nossa equipe sub-13 contra o fortíssimo time do Corinthians”, convidou.Rodrigo lembrou que em 2023 o CAV iniciou com um forte trabalho na base, com os times sub-11 e sub-13, e agora, em 2024, está também com o sub-12, sub-14, sub-15 e sub-17. “Portanto, este ano tivemos todas as categorias de base, e esse projeto é contínuo”, explicou. A partida volta contra o Timãozinho será no próximo domingo (29), no Parque São Jorge, em São Paulo.