Votuporanguense disputará a final contra o Monte Azul

publicado em 28/09/2024

Nando fez o primeiro gol do CAV (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDramática. Assim foi a classificação do Clube Atlético Votuporanguense para a final da Copa Paulista 2024 na noite deste sábado (28). Na Arena Plínio Marin, com mais de 3 mil torcedores, o CAV venceu a Portuguesa por 2 a 0, reverteu a desvantagem de 1 a 0 no jogo de ida e vai disputar uma competição nacional em 2025.A decisão será contra o Monte Azul, que venceu o União São João por 2 a 1. A Alvinegra abriu o placar logo aos três minutos. Wendel Júnior cobrou escanteio pela direita e Nando cabeceou no alto para igualar no agregado. Aos 22, mais um da Pantera. Em contra-ataque rápido, Wendel Júnior recebeu pela esquerda, tocou para Frank que arrancou e cruzou rasteiro para Mariotto tocar para o gol já sem goleiro. Aos 27, quase mais um. Frank levantou da esquerda e Luizão cabeceou por cima do gol. O primeiro tempo terminou em 2 a 0 para os donos da casa.Já na segunda etapa, a Lusa assustou o CAV aos 13 minutos. Depois de escanteio cobrado da direita, a bola foi desviada e Cristiano cabeceou para boa defesa de João Paulo. Aos 16, Cristiano perdeu a melhor chance da Portuguesa na partida. Maceió cruzou da direita e o jogador da Lusa, sozinho, cabeceou para fora.Aos 24, o goleiro da Portuguesa fez um milagre. Depois de lateral batido da direita e desvio, Bala cabeceou quase debaixo do gol e Rafael defendeu com a perna. No final da partida da Lusa se lançou ao ataque e cedeu alguns contra-ataques para o CAV, que não aproveitou. Aos 50, Ben-Hur recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou; a bola bateu na trave direita de João Paulo. O jogo terminou mesmo em 2 a 0 para o CAV, que está na final.