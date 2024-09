A Votuporanguense entra em campo na noite de hoje contra o Capivariano

publicado em 14/09/2024

A Votuporanguense entra em campo neste sábado, (14), contra o Capivariano (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEste sábado, (14), é dia de Votuporanguense na Arena Plínio Marin. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o CAV recebe o Capivariano, às 18h, com transmissão ao vivo da rádio Cidade FM 94,7 e jornada esportiva a partir das 17h. A Pantera tem a vantagem do empate. Se a equipe de Capivari ganhar por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.Em conversa com o repórter Flávio Santos, da rádio, o treinador do CAV, Rogério Corrêa, contou que a semana de trabalho foi muito produtiva. “Foi bom, conseguimos corrigir alguns erros do último jogo e acertar algumas questões para que a gente possa surpreender o adversário”, comentou.Em relação ao Capivariano, o técnico observou que o Leão da Sorocabana é um bom time, e ele sabe das qualidades deles, portanto a Alvinegra está bem preparada para o confronto. “A ideia [de jogo] será a mesma da semana passada que é ter bastante atenção nessa transição rápida do adversário, que é o ponto forte e nós sabemos que eles têm essa qualidade, então temos algumas pequenas questões para ajustar nesse momento para fazer um grande jogo”, falou.As expectativas do comandante alvinegro são as melhores possíveis para o duelo da noite de hoje, e ele espera um grande apoio da torcida. “Espero que possamos fazer como na A3, que o torcedor venha, nos ajude e seja o nosso 12º jogador”, concluiu Rogério.A segunda fase da Copa Paulista começou nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. O Árbitro de Vídeo (VAR) foi implementado nas das quartas de final. O campeão do torneio poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.A diretoria alvinegra convida a todos para apoiarem a Pantera na decisão pela vaga. Os valores dos ingressos são: R$ 30 (setor 1 – arquibancada coberta) e R$ 15 para o setor 2 (geral atrás do gol) e setor 3 (visitante). Os pontos de vendas são o Seu Caneco, Poly Sport, Polizeli Parafusos, Auto Posto Flor de Lis e online pelo Guicheweb. Até a manhã de ontem, mais de 1.600 ingressos haviam sido vendidos.Na tarde desta sexta-feira, (13), às 16h, Rogério Corrêa comandou o último treino antes do jogo de hoje. Neste sábado,(14), às 18h, na Arena, a Pantera enfrenta o Leão da Sorocabana na partida de volta das quartas de final da Copa Paulista 2024.