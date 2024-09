Capivariano e Votuporanguense fizeram na tarde deste sábado (7) o primeiro jogo das quartas de final da Copa Paulista

publicado em 07/09/2024

Bady fez o gol da vitória do CAV (Foto: Pedro Zacchi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista entre Capivariano e Votuporanguense ocorreu na tarde deste sábado (7), no Estádio Carlos Colnaghi – Arena Capivari. O CAV venceu por 1 a 0, com gol de Bady e grande atuação do goleiro João Paulo. A Alvinegra conquistou a vantagem do empate no segundo confronto.O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 36 minutos. Yuri recebeu lançamento, ficou cara a cara com João Paulo, chutou e o goleiro do CAV defendeu com as pernas. Aos 38, João Paulo lançou Wendel Júnior, que ficaria livre na frente do gol, mas foi puxado por Laílton. A árbitra Marianna Nanni Batalha marcou falta, expulsou o zagueiro, porém, na revisão do VAR, foi constatado que Wendel estava impedido. Marianna, então, retirou o cartão vermelho e marcou o impedimento.A Pantera abriu o placar aos 46. Após cruzamento da direita, a bola foi desviada, John Egito tentou matar, mas ela sobrou para Bady ajeitar no peito e chutar forte, de direita, no canto direito baixo de Guilherme Nogueira. O primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o CAV.Já na segunda etapa, aos seis minutos, Wendel Júnior recebeu dentro da área, pela esquerda, e chutou forte de canhota para a defesa de Guilherme. Aos sete, Frank recebeu pela esquerda, entrou na área e chutou rasteiro para mais uma defesa do arqueiro do Leão. Na sequência, depois de um chute fraquinho, João Paulo falhou e a bola quase sobra para Vinícius Popó, mas o goleiro do CAV dividiu com o atacante do Capivariano e se recuperou no lance.Aos 21, Juninho perdeu uma grande chance para a equipe de Capivari. Ele recebeu dentro da área, pela direita, chutou, no entanto o zagueiro Amorim cortou. O beque do CAV vibrou bastante porque era uma excelente oportunidade para o adversário. Aos 36, o lateral Luizão cochilou, mas João Paulo saiu dividindo com Juninho já fora da área. João Paulo salvou a Pantera aos 38. Após levantamento da direita, Vinícius Popó cabeceou forte e o goleiro do CAV fez um milagre. Aos 43, Marianna Nanni expulsou o técnico do Leão, Élio Sizenando, por reclamação. O duelo de ida terminou em 1 a 0 para a equipe de Votuporanga.O jogo da volta entre Votuporanguense e Capivariano será realizado no sábado (14), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O CAV tem a vantagem do empate. Se o Leão vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.