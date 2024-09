A Alvinegra enfrenta o Capivariano na tarde deste sábado (7), em Capivari, com transmissão ao vivo da rádio Cidade FM 94,7

publicado em 06/09/2024

Marianna Nanni Batalha apita o jogo do CAV (Foto: Cesar Greco – Palmeiras)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Votuporanguense inicia na tarde deste sábado (7) a busca por uma vaga na semifinal da Copa Paulista 2024. No Estádio Municipal Carlos Colnaghi/Arena Capivari, na casa do adversário, às 17h, o CAV enfrenta o Capivariano, com transmissão ao vivo da rádio Cidade FM 94,7 e jornada esportiva a partir das 16h.



Para o jogo, a Federação Paulista de Futebol escalou uma arbitragem toda feminina, composta por Marianna Nanni Batalha (árbitra), Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo (assistente 1), Juliana Vicentin Esteves (assistente 2), Fernanda dos Santos Ignácio de Souza (quarto árbitro) e Marcela de Almeida Silva (quinto árbitro). No VAR, estarão Adeli Mora Monteiro, Veridiana Contiliani Bisco e Daiane Muniz dos Santos.



A segunda fase da Copa Paulista começou nas oitavas de final e vai até a grande decisão, sempre com disputas em ida e volta, com eventuais empates no placar agregado sendo definidos por disputas de penalidades. A partir de agora as disputas contarão com Árbitro de Vídeo (VAR). O campeão do torneio poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente.



O jogo da volta entre Votuporanguense e Capivariano será realizado no dia 14 (sábado), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.