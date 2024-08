Emilly Lima Milani e Jéssica de Oliveira do Amaral simplesmente venceram todas as provas que disputaram em Araçatuba

publicado em 01/08/2024

Emilly Lima Milani e Jéssica de Oliveira do Amaral (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

Como de costume, a equipe de natação de Votuporanga representou muito bem a cidade em uma competição. Desta vez, nos Jogos Regionais de Araçatuba, o time foi campeão, com destaque para as atletas Emilly Lima Milani e Jéssica de Oliveira do Amaral Chaves, cada uma responsável pela conquista de oito medalhas de ouro.

Emilly e Jéssica simplesmente venceram todas as provas que disputaram. Emilly foi campeã nos 50m livre, 100m livre, 200m livre, 400m livre, e nos revezamentos 4x200m livre, 4x100m livre, 4x100m medley e 4x50m medley misto. Jéssica ficou com ouro nos 200m medley, 400m medley, 100m peito, 200m peito, e nos revezamentos 4x100m livre, 4x200m livre, 4x100m medley e 4x50m medley misto.

Emilly, de 16 anos, nasceu em São José do Rio Preto, e há seis meses mora e treina em Votuporanga, onde já conquistou mais de 40 medalhas. “Eu me senti muito feliz com essa conquista nos Jogos Regionais porque eu trabalhei bastante pra isso e consegui entregar o que eu treinei. É um sentimento de gratidão, felicidade e missão cumprida”, contou, em conversa com a reportagem do jornal A Cidade.

Jéssica, de 17 anos, é natural de Presidente Prudente. Ela mora e treina em Votuporanga há um ano e seis meses. Na equipe local, já ganhou mais de 120 medalhas. “Fico muito feliz com essa conquista na minha carreira, é muito emocionante medalhar em todas as provas e principalmente serem todas de ouro! E fico muito feliz em poder contribuir para a cidade com essas medalhas, pontuando para a cidade ir bem no quadro geral”, disse ela, também ao jornal A Cidade.

A natação de Votuporanga foi a grande campeã dos Jogos Regionais 2024. Os votuporanguenses conquistaram 28 medalhas de ouro em 39 provas disputadas. As provas ocorreram na piscina semiolímpica do Sesi de Araçatuba, e Votuporanga conquistou 56 medalhas no total. Em segundo lugar ficou a equipe de São José do Rio Preto e logo atrás os donos da casa.

Além dos 28 ouros, os votuporanguenses ganharam 16 pratas e 12 bronzes. Na classificação final por pontos, o time Votuporanga venceu, tanto no feminino quanto no masculino.

A equipe local foi orientada pelos treinadores Alan de Souza Coutinho e Rowerton Lineu Murata Ghiotti, sob a supervisão do coordenador Luiz Augusto Garcia, o Xaninho.