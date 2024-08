Votuporanguense e Comercial do Tietê jogaram na manhã deste sábado (10)

publicado em 10/08/2024

CAV e Comercial do Tietê jogaram neste sábado (10) (Foto: Facebook - Comercial do Tietê)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPela última rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17, a Votuporanguense empatou em 2 a 2 com o Comercial do Tietê na manhã deste sábado (10), na casa do adversário. Com o resultado, o Cavinho se despede da competição.Na classificação do Grupo 22, o Timão encerrou essa fase com 13 pontos, seguido pelo Comercial do Tietê, com 11. A Pantera, em terceiro, precisava vencer para se classificar. Zerado, o XV de Piracicaba ficou em último da chave. Duas equipes se classificaram para a próxima etapa do torneio.O CAV foi comandado telo técnico Lindomar Ferreira da Silva, o popular Rila. O time Sub-17 da Alvinegra funciona por meio da parceria com a empresa WS Sports, de São José do Rio Preto.