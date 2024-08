Francana e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (25), em Franca, pelas oitavas de final da Copa Paulista

publicado em 25/08/2024

Francana e CAV jogaram neste domingo (25) (Foto: Pedro Zachi)

Daniel Marques

Pela primeira partida das oitavas de final da Copa Paulista, Francana e Votuporanguense jogaram na manhã deste domingo (25), no Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, o popular “Lanchão”, em Franca. Mesmo fora de casa, o CAV conseguiu um bom resultado, venceu por 2 a 1 e agora se classifica com um empate na partida de volta.