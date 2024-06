As irmãs votuporanguenses participaram de uma competição em Vinhedo-SP

publicado em 14/06/2024

Irmãs votuporanguenses seguem representando bem a cidade (Foto: Arquivo Pessoal)

As irmãs skatistas Melissa e Ana Flor representaram muito bem Votuporanga no Campeonato Festival Skate, em Vinhedo-SP, que aconteceu no último final de semana.Melissa, de 10 anos de idade, ficou em terceiro na categoria mirim feminino, e a sua irmã Ana Flor, de 6 anos, ficou em segundo na categoria infantil feminino. As meninas votuporanguenses mostraram novamente que a cidade está bem representada no skate feminino.