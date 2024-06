No segundo teste do CAV em preparação para a Copa Paulista, mais uma goleada na Arena Plínio Marin

publicado em 05/06/2024

Votuporanguense goleia o Fernandópolis (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNo segundo jogo-treino de preparação para a Copa Paulista 2024, a Votuporanguense aplicou mais uma goleada, desta vez no rival Fernandópolis. O placar final foi de 4 a 1. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira (5) na Arena Plínio Marin.O jogo foi disputado no formado de três tempos de 30 minutos cada. O CAV começou a partida com João Paulo; Luizão, Léo Paraíso, Felipe e Reinaldo; Rapchan, Igor Pimenta e Nando; John Egito, Bala e Gabriel Moyses. O placar foi aberto pelo centroavante Gabriel Moyses, que marcou ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Nando fez mais um para o CAV, e Bruno Fagundes descontou para o FFC. No terceiro tempo, o lateral-esquerdo Frank anotou o terceiro e o quarto dos donos da casa.A Copa Paulista 2024 começa no dia 14 de junho. Os 26 times foram divididos em cinco grupos regionalizados – um com seis equipes e outros quatro com cinco – que se enfrentam dentro das respectivas chaves, classificando os três melhores de cada chave, mais o melhor quarto colocado geral.A Pantera está no Grupo 1 ao lado do Grêmio Prudente, Mirassol, Vocem e XV de Jaú. O CAV estreia no dia 15 (sábado), às 18h, contra o XV, na Arena Plínio Marin.