publicado em 07/03/2024

O atleta passou pela sua cirurgia esperada ontem pela manhã, já se recupera no quarto (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

É oficial, o zagueiro Welligton Rocha não jogará mais o Campeonato Paulista da Série A3 pelo CAV (Clube Atlético Votuporanguense). O atleta passou pela sua cirurgia esperada ontem pela manhã, já se recupera no quarto e acompanhado do fisioterapeuta do clube.

De acordo com o gerente de futebol da Votuporanguense, Rogério Marques, a cirurgia foi um sucesso e agora o atleta espera para o início de sua recuperação e posteriormente a sua fisioterapia.

“A cirurgia foi um sucesso, ele já está no quarto e agora é recuperar. A lesão dele requer um certo cuidado, um certo tempo. Então o Rocha está fora da competição A3, neste ano ele não consegue jogar mais”, disse ele.

Com a lesão do jogador, o gerente explicou que a substituição do atleta pode ser feita a qualquer momento.

“Isso não significa que vamos inscrever outro atleta, mas já comunicamos a Federação que este atleta está lesionado, passou por cirurgia, encaminhamos toda a parte de ressonância que realmente comprova a lesão dele. Ele é um jogador que caso a gente queira substituir, podemos fazer de imediato”, completou.

Pelas regras da Federação, quem jogou algumas das divisões do Campeonato Paulista durante esse ano não pode ser contratado nesse período. Caso o CAV fosse contratar um novo jogador, teria que ser de clubes de fora do estado.

A diretoria e comissão continua a estudar as possibilidades, já que o jogador pode ser substituído por um de outra posição, Rogério afirmou que a posição está bem servida e que tem cinco jogadores para ela.