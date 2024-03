O jogo entre CAV e Catanduva terminou com muita discussão e briga na Arena Plínio Marin

publicado em 09/03/2024

(Foto: A Cidade)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brO clima fechou e o jogo deste sábado (9), entre CAV e o Catanduva, terminou com muita discussão e briga na entrada dos vestiários da Arena Plínio Marin. Jogadores do Catanduva, revoltados com a situação, em um jogo pegado que terminou com três expulsões no time de fora, iniciaram um empurra empurra.De acordo com o apurado pela reportagem da Cidade FM, nos vestiários, o clima ficou tenso quando três jogadores iniciou uma discussão, o técnico da equipe do Catanduva também estaria envolvido.Policias Militares foram reforçar e acabar com a briga entre os jogadores.Mais informações em instantes.