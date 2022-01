A partida está marcada para 13h15, na Arena Plínio Marin

publicado em 08/01/2022

O Cavinho lidera o grupo com seis pontos e 100% de aproveitamento no campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brJá classificados, MoleCAV e Bahia se enfrentam nesta segunda-feira (10) na disputa pela liderança do grupo um. A partida está marcada para acontecer às 13h15, na Arena Plínio Marin.O Cavinho lidera o grupo com seis pontos e 100% de aproveitamento no campeonato. Já o Bahia é o segundo colocado com quatro pontos e 66,7% de aproveitamento, com um empate e uma vitória.