publicado em 12/11/2025

Comissão técnica e 22 jogadores foram apresentados nesta quarta-feira (12) na Arena Plínio Marin (Foto: Rony Paz/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brImprensa e patrocinadores acompanharam na tarde desta quarta-feira (12), na Arena Plínio Marin, a apresentação do elenco do Clube Atlético Votuporanga para a próxima temporada. Comissão técnica e 22 jogadores foram apresentados para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2026, que começa em janeiro.Em um primeiro momento, dirigentes e membros da comissão técnica conversaram com os jogadores em um bate-papo rápido e aberto para a imprensa. Em seguida, atletas e comissão posaram para uma foto no gramado da Arena. Alguns torcedores estavam nas arquibancadas e foram aplaudidos pelo elenco como forma de agradecimento.Na sequência, o técnico do CAV, Paulo Roberto Santos, participou de uma coletiva de imprensa. “Nós – direção do clube e eu – fizemos um planejamento há cerca de dois meses e ele foi dividido em três partes: a escolha dos atletas, concluída há mais ou menos 10 dias; a preparação; e a terceira parte será a competição”, contou.Na manhã desta quinta-feira (13) o elenco viaja para São José do Rio Preto, onde os jogadores fazem exames médicos. Sexta-feira (14) e sábado (15) o grupo treina na cidade de Álvares Florence.Até o momento, 22 atletas foram anunciados; portanto, faltam seis para fechar o elenco. Para o gol, a Pantera conta com Gabriel Félix, 30 anos, Felipão, 20 anos, e Pablo Kaique, 33 anos. As laterais tem Kauã Santos, 22 anos (lateral-esquerda), Vinícius Baracioli, 25 anos (lateral-direita), e Paulo Victor, 26 anos (lateral-esquerda). A zaga até aqui tem Amorim, 23 anos, Matheusão, 29 anos, PV, 28 anos, e Miranda, 23 anos.Os volantes são Daniel, 29 anos, Feitosa, 29 anos, Alison, 28 anos, e Benedetti, 24 anos. A parte ofensiva do meio de campo conta os meias-atacantes Fernandinho, 33 anos, Rodolfo, 32 anos, e Anderson Feijão, 34 anos.Para o ataque a Alvinegra tem a volta de Orlando Júnior, 27 anos, além de Luiz Thiago, 30 anos, Marcos Nunes, 35 anos, Minho, 33 anos, e o centroavante Caio Mancha, 33 anos.