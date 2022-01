O elenco treinou na quarta-feira (5) na parte da manhã no campo do Assary e Rodrigo Cabral disse que atividades internas seguem da mesma forma

publicado em 06/01/2022

O técnico do MoleCAV, Rodrigo Cabral, disse que os trabalhos internos continuam da mesma forma que na pré-temporada (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brApós dar o pontapé inicial na Copinha, o Cavinho se reapresentou na quarta-feira (5) pela manhã na preparação para a continuação da rodada. O time treinou na parte da manhã no campo do Assary Clube de Campo e em entrevista ao A Cidade o técnico Rodrigo Cabral relatou que as atividades seguirão a mesma fórmula da pré-temporada.Com o resultado positivo na estreia, Cabral destacou que durante os dias que antecedem as partidas, o elenco segue treinando e seguindo praticamente o mesmo cronograma de antes do início da competição.“As nossas atividades internas continuarão da mesma forma como foi a pré-temporada, alguns ajustes, erros sempre tem para serem corrigidos, alguns atletas queremos observar. Mas a princípio não muda nada em relação a nossa preparação”, explicou.Com isso, o trabalho tem sido realizado com o regenerativo, com o preparador físico, para os atletas que tiveram minutagem alta e para os que não participaram ativamente foi feito um treino que equivale ao jogo, em relação a parte física, técnica e tática. Como o próprio professor disse anteriormente, a ideia é manter todo o elenco preparado.Nesse sentido, para a partida de amanhã contra o Atlético Matogrossense, Cabral contará com todo o seu elenco à disposição. “A princípio sim. Mas sempre temos uma segunda opção, uma carta na manga caso aconteça. De ontem para cá está tudo tranquilo”, destacou.Sobre a última partida, Rodrigo disse que o positivo foi o resultado e que pretende corrigir erros internos, bem como individuais da equipe durante a primeira rodada.“Existem erros internos e setoriais, erros que em padrões normais, táticos e alguns ajustes individuais, que são normais em uma equipe, quando ela se propõe a fazer o jogo. Então o ponto positivo foi a vitória, conseguimos finalizar no adversário, que era o nosso objetivo. Os erros iremos corrigir no dia a dia. Tem pouco tempo, vamos ajustar, nos preparar e na sequência tem o jogo, mas nada que seja fora daquilo que já fazemos”, finalizou.