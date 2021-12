Jogos foram realizados nos Ginásios Mário Covas e Jurandir José Lopes

publicado em 15/12/2021

Os atletas das duas equipes receberam medalhas e as equipes levaram os troféus de 1º e 2º lugares (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A final da Copa de Futsal “Edinho Watanabe” organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer foi realizada na noite de terça-feira (14), no Ginásio Mário Covas. O confronto foi entre Medicina Unifev e Independente, com vitória de virada por 2 a 1 para o Independente. O prefeito Jorge Seba e o vice-prefeito Cabo Valter participaram da premiação, junto com o homenageado Edinho Watanabe.A equipe Medicina Unifev saiu na frente do placar com o gol de Vitor Pansani aos 19 minutos do primeiro tempo. Aos 25 minutos no segundo tempo Harley Viana empatou o jogo e aos 31 minutos Adriano Amaral fez o gol do título para o Independente.Os atletas das duas equipes receberam medalhas e as equipes levaram os troféus de 1º e 2º lugares. Além disso, também foram premiados o artilheiro da competição Harley Felipe (Independente) com oito gols; e o melhor goleiro da competição: Eduardo Henrique Brito (Independente), que em cinco jogos sofreu apenas sete gols.No domingo (19), o Campo da Ferroviária sediará a final do Amador Livre, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo “José Roberto de Carvalho Borges ‘Borjão’”. A partida está marcada para iniciar às 15h30 entre Flamenguinho São Cosme e Brothers. Serão premiados com troféus e medalhas as duas melhores equipes, além do artilheiro e do goleiro menos vazado. O Amador Livre teve 16 equipes inscritas.