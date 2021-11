A equipe se classificou em segundo lugar, no grupo um, com sete pontos e também briga pela artilharia da competição com a atleta Geovana Cardoso

publicado em 23/11/2021

O time feminino de Votuporanga, o Brother FC, se classificou para a segunda etapa do Campeonato Paulista Feminino Sub-17 (Foto: Reprodução)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO time de futebol feminino de Votuporanga, o “Brothers F.C.”, se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista Feminino Sub-17. Agora decidindo na Arena Plínio Marin, as garotas vão enfrentar a equipe do Corinthians, às 15h, amanhã.A equipe se classificou em segundo lugar, no grupo um, com sete pontos e ficou atrás somente da Ferroviária, que conquistou 12 pontos nessa primeira etapa. No mesmo grupo, também se classificaram Red Bull Bragantino, com sete pontos e o EC Rezende, com três pontos.As meninas conquistaram bons jogos durante a primeira etapa do torneio, logo na estreia o time goleou a Inter de Franca em 8 a 0, na segunda rodada ganhou de 3 a 0 do EC Rezende, jogando em casa na rodada três ficou no empate de 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino e na última rodada perdeu para a Ferroviária por 2 a 0.Além da boa primeira fase, a atleta Geovana Cardoso é a atual vice artilheira do campeonato, com cinco gols feitos e entra para a segunda etapa com a pretensão de passar a líder, Analuyza, que fez nove gols durante o torneio.