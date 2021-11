A atleta de Votuporanga, Nauana Dores, disputa em solo colombiano medalhas para o Brasil e a vaga para o Pan de 2023, em Santiago

publicado em 26/11/2021

A judoca Nauana Dores disputa nesta sexta-feira (26), às 11h, em Cali, o Campeoanto Pan-Americano Júnior em busca do sonho das Olimpíadas em 2024 (Foto: Arquivo)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA judoca votuporanguense Nauana Dores, de 18 anos, agora se prepara para mais um desafio. Desta vez, em solo colombiano, a atleta disputa o Campeonato Pan-Americano Júnior, com grandes chances de medalhas e luta pela vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago.Para conseguir a classificação, Nauana, que é atleta do Esporte Clube Pinheiros, precisa vencer as atletas da categoria de até 63 kg, chamada de meio-médio, e está com grandes expectativas para atingir os resultados, que ela vem buscando em cada treino.“Espero muito levar uma medalha para casa. Minha expectativa é ter um alto desempenho nessa competição, que é muito importante para mim e para a minha carreira, espero dar o melhor de mim sempre. Amanhã [hoje] é dia de buscar”, disse a atleta em entrevista ao A Cidade.Além de estar colocando em evidência toda a classe votuporanguense do Judô e os projetos sociais da cidade, pois a atleta foi descoberta em um, Nauana representa a nação brasileira e disse que em disputas assim, sente que está realizando sonhos.“Representar o Brasil em mais uma competição para mim é uma coisa maravilhosa, todo o trabalho que eu tive para chegar até aqui, todo treino, dificuldades, vale a pena e ainda vão valer muito mais. O trabalho continua sempre e meu objetivo é representar o Brasil em mais competições”, completou Nauana.A atleta entrará ao tatame às 11h e a transmissão será realizada pelo aplicativo Canal Olímpico do Brasil. O Campeonato Pan-Americano Júnior tem duração de 10 dias, de 25 de novembro a 5 de dezembro. Serão disputados 32 esportes em 45 eventos, todos eles em modalidades olímpicas e presentes no programa dos Jogos Pan-Americanos de 2023.