A equipe da cidade participou no último fim de semana de um torneio com as equipes regionais e conquistou o 1º lugar no quadro de medalhas

publicado em 08/10/2021

A equipe de Votuporanga voltou a ser a primeira colocada no ranking de medalhas entre as equipes que fazem parte da regional da FAP (Foto: Divulgação/Centro de Formação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNo retorno das competições regionais de natação, a equipe do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, mantida e custeada pela Prefeitura Municipal de Votuporanga, retomou a liderança do quadro geral de medalhas entre as equipes que compõem a 4ª Delegacia Regional da FAP (Federação Aquática Paulista).A regional é composta por equipes dos municípios de Catanduva, São José do Rio Preto, Andradina, Presidente Prudente e Araçatuba, com 14 equipes, totalizando 280 atletas.Atualmente a equipe do Centro de Formação/Avonat de Votuporanga, conta com 53 atletas registrados junto a FAP, sendo 47 atletas da natação convencional e seis atletas paralímpicos, compreendendo a faixa etária média de 7 a 21 anos.De 2016 a 2020, a equipe liderou o quadro geral de medalhas dos Torneios Regionais da 4ª região, perdendo a liderança apenas no semestre passado, por conta das interrupções dos treinamentos sofridos durante a pandemia, que por medidas sanitárias, determinaram os fechamentos dos parques aquáticos de Votuporanga.“Ficar seis meses sem aulas de iniciação no Parque Toloni, foi fundamental para criar um hiato no suprimento de novos atletas ocasionando, ainda que de forma momentânea, a perda da liderança regional no quadro geral de medalhas”, disse Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, que é coordenador técnico do projeto.Ao retomar as competições no segundo semestre foi possível iniciar a reposição de peças para compor a equipe principal do Centro de Formação, e nas duas competições realizadas em Presidente Prudente em 19 de setembro, e em Andradina no último sábado, a equipe reassumiu a liderança regional do quadro geral de medalhas.Em Presidente Prudente, o Torneio Regional, de Mirim à Sênior, foi realizado na nova piscina olímpica (50 metros) inaugurada no início deste ano, e reuniu 11 equipes. No último sábado, o Torneio Regional foi realizado em Andradina, na piscina de 25 metros do ATC Andradina Tênis Clube e reuniu oito equipes.No dia 23 de outubro, será a vez de Votuporanga receber o Torneio Regional Mirim à Sênior da FAP, no Conjunto Esportivo Savério Maranho, que será a última competição regional do semestre, também a última chance para os atletas conquistarem os índices de participação nos campeonatos Paulista e Brasileiro, eventos mais importantes do calendário da natação nacional.O rígido protocolo implantado pela Federação Aquática Paulista ainda não permite a presença de público nas competições de natação, estando restrita apenas aos treinadores, funcionários do Conjunto Aquático, atletas e arbitragem.O evento deve reunir aproximadamente 170 atletas, que deverão fazer suas inscrições via site da FAP até o dia 15 de outubro, ocasião em que será definida a separação territorial das equipes, escalonamentos para aquecimento dos atletas e elaboração da seriação das provas, sempre voltados para a manutenção do necessário afastamento social, visando o combate da transmissão do vírus da Covid-19.A contratação do experiente técnico Alan de Souza Coutinho, do preparador físico Danilo Ribeiro, que somaram ao time dos professores junto de Luiz Augusto Garcia “Xaninho”, Leonardo Passoni e Fernando Guimarães, deu visibilidade para a equipe e a deixou em um patamar diferenciado no cenário da natação paulista.“Aguardamos com ansiedade e renovação do Projeto do Centro de Formação pela Prefeitura junto ao Governo do Estado, para darmos prosseguimento ao excelente trabalho desenvolvido pela comissão técnica, pessoal da Secretaria de Esportes do Município e diretoria da Avonat”, concluiu o coordenador Xaninho.