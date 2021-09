A estreia desta terça-feira (14), na verdade, relembra a Copa Paulista de 2019 e também a de 2014

publicado em 14/09/2021

Uma das estreias em que a Alvinegra e o Comercial se enfrentaram foi na Copa Paulista de 2019 (Foto: Rafael Alves/Comercial FC)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A estreia, na verdade, relembra a Copa Paulista de 2019 e também a de 2014. O jogo de hoje será a terceira vez em que os clubes iniciarão a campanha no campeonato se enfrentando.

Relembrando a mais recente delas, a de 2019,pelo retrospecto, a Votuporanguense chega para enfrentar uma revanche, após péssimos resultados. Isso porque naquela manhã de 23 de junho, em que os times se enfrentaram, a Alvinegra perdeu para a equipe de Ribeirão por 2 a 1. No jogo da volta, o time perdeu novamente por 1 a 0, jogando fora de casa.

Já em 2014, o resultado foi positivo para a equipe de Votuporanga. Na estreia do dia 20 de julho, a Alvinegra ganhou do rival por 2 a 1, com gols de Dourado e Modesto para a Votuporanguense e Guilherme Camargo para o Comercial.

No jogo da volta, que ocorreu fora de casa, o CAV goleou a equipe por 4 a 1, com gols de Anderson Cavalo, Adilson, Caio e Celso do Comercial, que fez um gol contra. Por sua vez, Auricelio marcou para o time da casa, por meio de um pênalti.

As equipes se enfrentaram também na Copa Paulista de 2016, a Alvinegra sob o comando de Marcelo Henrique,ganhou no jogo da ida por 1 a 0 com gol de Elvisinho e empatou na volta no 0 a 0.